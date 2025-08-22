Zelenskiy’den Türkiye açıklaması: Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyor

  1. Ekonomim
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenlik garantörlerine katılmak ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini söyledi.

Kiev'i ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 

Burada açıklama yapan Zelenskiy, Rusya'nın kendisinin Putin'le görüşmesinin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptığını öne sürdü.

Mark Rutte ile güvenlik garantilerini görüştü

Rutte ile güvenlik garantilerini görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Güvenlik garantileri NATO'nun 5. Maddesine benzer, uygun bir şekilde yapılandırılmalıdır" dedi.

"Rusya savaşı sonlandırmazsa yaptırımlara tabi tutulmalı"

Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu F-16 savaş uçaklarının sayısının, güvenliği garanti etmek için yeterli olmadığını belirten Zelenskiy, "Rusya savaşı sonlandırma isteği göstermemesi halinde yaptırımlara tabi tutulmalı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Ukrayna'nın güvenlik garantörü olmak istiyor" 

Öte yandan Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenlik garantilerine katılmak istediğini ve deniz güvenliğinden sorumlu olmak istediğini aktardı.

