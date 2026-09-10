Zelenskiy'nin uçağına saldırı girişimi! Ölümden döndü

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının kalkışa hazırlandığı sırada Moldova hava sahası iha saldırısına uğradı.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının dün Moldova’dan Norveç’e doğru kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Store, söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı.

Zelenskiy, dün Oslo’da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald’ın cenazesine katıldı. Zelenskiy, cenaze töreninin hemen ardından Norveç'ten ayrıldı.

İki Rus İHA’sı dün Moldova hava sahasına girmişti

Dün Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri bir boş araziye düşerek yangına neden olurken, diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.