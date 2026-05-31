Zengin ABD’lilerin risklere karşı yeni planı: Vatandaşlık topluyorlar

Forbes’a konuşan yatırım göçü uzmanlarına göre ultra zengin Amerikalılar risklere karşı korunmak için, birden fazla oturum izni ve vatandaşlık alıyorlar.

Öne çıkanlar

• Yatırım göçü danışmanlık şirketi Latitude World’ün CEO’su ve yönetim kurulu başkanı Eric Major Forbes’a yaptığı açıklamada, ikinci veya üçüncü vatandaşlık arayan müşteriler açısından ABD’nin artık Çin’i geride bırakarak en büyük pazar haline geldiğini söyledi.

• Yabancı oturum ve vatandaşlık edinme konusunda danışmanlık veren Apex Capital Partners’ın gelecek ay yayımlanacak araştırmasına göre yıllık geliri 200 bin doların üzerinde olan Amerikalıların yüzde 61’inden fazlası gelecek beş yıl içinde başka bir ülkeye taşınmayı düşünüyor.

• Apex Capital Partners Başkanı Nuri Katz Forbes’a verdiği demeçte, “Amerikalılardan gelen ilgi artış hızı inanılmaz seviyede” dedi ve ankette katılımcılara siyasi olarak sağ mı sol mu eğilimli olduklarının sorulduğunu, sonuçların ise “yarı yarıya” çıktığını belirtti.

• Henley & Partners, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci kez seçilmesinin ardından, 2025’in ilk çeyreğinde alternatif oturum veya vatandaşlık arayan ABD vatandaşlarından gelen başvuruların yıllık bazda yüzde 183 arttığını bildirdi.

• Avrupa ve Kanada’da soy bağı üzerinden vatandaşlık başvurusu yapan Amerikalıların sayısı da önemli ölçüde arttı.

• Wall Street Journal’ın haberine göre Büyük Buhran’dan bu yana ilk kez 2025 yılında ABD’den ayrılanların sayısı ülkeye taşınanlardan fazla oldu. Trump yönetimi negatif net göçü sınır dışılar ve kısıtlayıcı vizelerin bir başarı hikayesi olarak sunarken, Amerika’nın kendi vatandaşları da rekor seviyelerde ülkeyi terk ediyor.

ABD'liler neden vatandaşlık kovalıyor?

Major, Forbes’a “Müşterilerim bana ‘Kombin istiyorum. İki vatandaşlık ve bir green card istiyorum’ diyor” dedi. Katz ise bazı müşterilerinin bunları “pul koleksiyonu yapar gibi topluyorlar çünkü onların ilgisi Rolex ya da Lamborghini almak yerine buna yönelmiş durumda” ifadeleriyle anlattı.

Varlıklı Amerikalılar, son on yılın çalkantılarının ardından vatandaşlık çeşitlendirmesini finansal ve jeopolitik risklere karşı bir güvence olarak görüyor. Major, “Amerikalılar artık tek vatandaşlıkla ne kadar savunmasız olduklarını anlıyor” dedi ve müşterilerin motivasyonlarının güvenlik kaygılarından serbest dolaşım özgürlüğüne ve yaşam tarzı tercihlerine kadar uzandığını belirtti.

Apex Capital Partners araştırmasında katılımcılar, ABD’den ayrılmayı düşünmelerinin başlıca nedenleri olarak yaşam maliyetini (yüzde 68) ve siyasi ortamı (yüzde 54) gösterdi. Katz Forbes’a, “Soldakiler Trump’ın üçüncü kez aday olabileceğinden korkuyor. Sağdakiler ise Mamdani gibi birinin gelip bazı şeyleri kamulaştırmasından endişe ediyor, yani herkes kaygılı" dedi.

Yeni Zelanda popüler bir seçim

Major’a göre yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılabilir varlığa sahip ultra yüksek gelirli Amerikalılar için Yeni Zelanda popüler bir tercih haline geldi. “İngilizce konuşulan bir ülke, dünyanın öbür tarafında. Eğer Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa, bulunmak için oldukça iyi bir yer. Ama ucuz değil. Green card seviyesinde giriş için 5 milyon Yeni Zelanda doları gerekiyor. Bu da yaklaşık 3 milyon ABD doları" dedi.

Henley & Partners’ın Küresel Oturum Programı Endeksi’nde 8. sırada yer alan Yeni Zelanda, itibar ve yaşam kalitesi açısından en yüksek puanları alıyor. Katz ise müşterilerinden Yeni Zelanda’ya yönelik ilginin daha sınırlı olduğunu, fiyat etiketinin “potansiyel alıcıların büyük çoğunluğunu elediğini” söyledi.

Avrupa hala cazip ancak vatandaşlık almak giderek zorlaşıyor

Major, ultra zengin Amerikalıların “Avrupa’yla çok ilgilendiğini ancak oturum değil vatandaşlık istediğini” belirtti ve bir Avrupa ülkesinin vatandaşlığının Schengen bölgesindeki 29 ülkede serbest dolaşım sağladığını vurguladı.

Ancak son yıllarda popüler programlardaki değişiklikler nedeniyle Avrupa’ya giriş yolu zorlaştı. İki yıl önce Yunanistan’ın “altın vize” programı (vatandaşlık değil daimi oturum sağlayan sistem) minimum yatırım tutarını 250 bin euro'dan ülkenin en popüler bölgelerinde 800 bin euro'ya kadar yükseltti.

Nisan 2025’te İspanya, yabancı akınının konut fiyatlarını artırdığı yönündeki şikâyetlerin ardından altın vize programını sona erdirdi.

Geçen ay Portekiz, vatandaşlık başvurusu öncesindeki gerekli oturum süresini 5 yıldan 10 yıla çıkardı.

Geçen yıl Avrupa Adalet Divanı’nın Malta’nın popüler yatırım yoluyla vatandaşlık modelini sona erdiren tarihi kararının ardından ülke, doğrudan finansal yatırım dışında “istisnai katkılar” şartı arayan daha dar ve daha öznel bir “liyakat yoluyla vatandaşlık” sistemine geçti.

Kurallar sıkılaşmış olsa da Major, Malta’nın müşterileri arasında hala popüler olduğunu söyledi: “Muhtemelen bu yıl yaklaşık 50 tane yapacağız.” Artık Avrupa Birliği’nin parçası olmayan Birleşik Krallık’ta ise Trump’ın yeniden seçilmesinin hemen ardından Amerikalıların vatandaşlık başvurularında büyük artış yaşandığını The Guardian bildirdi.

Karayipler en hızlı ve en ucuz seçenek

Katz Forbes’a yaptığı açıklamada, Doğu Karayip Devletleri Örgütü’nün “bir anlamda Doğu Karayipler’in AB’si gibi olduğunu; yedi ülkeden birinin vatandaşı olanların diğerlerinde yaşama ve çalışma hakkına sahip bulunduğunu” söyledi.

Ayrıca böyle bir vatandaşlığın genellikle dünyanın diğer bölgelerindeki başvurulara kıyasla hem daha ucuz hem de daha hızlı elde edildiğini belirtti. Amerikalılar yaklaşık 250 bin dolara Karayip vatandaşlığı satın alabiliyor ve işlemler dört ila altı ay arasında tamamlanıyor.

Major, Forbes’a yaptığı açıklamada, aile kökleri başka ülkelere uzanan Amerikalıların “Kanada ve Avrupa’da soy bağı yoluyla vatandaşlık aldığını” ve şirketinin her zaman önce bu seçeneğin araştırılmasını tavsiye ettiğini söyledi.

İrlandalı ebeveyn veya büyükanne-büyükbaba üzerinden vatandaşlık alma hakkı sunan soy bağı sistemiyle İrlanda vatandaşlığı başvurusu yapan Amerikalıların sayısı geçen yıl yüzde 63 arttı.

Kanada’nın çifte vatandaşlık isteyenler için nesil sınırlarını kaldırmasının ardından ise, Amerikalıların Kanada vatandaşlığı başvurularının, sonraki dokuz kaynak ülkenin toplamından daha fazla olduğu belirtildi.