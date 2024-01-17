Zenginler mektup yazdı: Servetimize vergi getirin

250'den fazla milyarder ve milyoner, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu için bir araya gelen yetkililerden, dünya çapında daha iyi kamu hizmetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere servet vergisi getirilmesini talep etti. Zenginler dünya liderlerine yazdıkları açık mektupta "İsteğimiz basit: Toplumdaki en zengin kesim olan bizleri vergilendirmenizi istiyoruz" dedi.

Söz konusu verginin yaşam standartlarını düşürmeyeceği belirtilen mektupta, "Çocuklarımız bir şeyden mahrum kalmayacak ya da uluslarımızın ekonomik büyümesine zarar vermeyecek. Ancak aşırı ve verimsiz olan özel servetleri ortak demokratik geleceğimiz için bir yatırıma dönüştürecek" ifadeleri yer aldı.

Mektuba, imza atan 17 ülkeden zenginler arasında Disney varisi Abigail Disney, Succession'da kurgusal milyarder Logan Roy'u canlandıran Brian Cox, aktör ve senarist Simon Pegg ve ABD hanedanının varislerinden Valerie Rockefeller da yer alıyor.

'Gururla öde'

Zenginler İsviçre'nin Davos kasabasında toplanan dünya liderlerine ulaştırmaya çalışacakları 'Gururla Öde' başlıklı mektupta "Bizler aynı zamanda statükodan en çok faydalanan insanlarız. Ancak eşitsizlik bir kırılma noktasına ulaştı ve bunun ekonomik, toplumsal ve ekolojik istikrar riskimize maliyeti ağır ve her geçen gün artıyor. Kısacası, şimdi harekete geçmemiz gerekiyor" dediler.

Süper zenginler arasında yapılan yeni bir anket, yüzde 74'ünün hayat pahalılığı krizinin aşılmasına yardımcı olmak ve kamu hizmetlerini iyileştirmek için servet üzerinden daha yüksek vergi alınmasını desteklediğini gösteriyor. Kampanya grubu Patriotic Millionaires adına Survation tarafından gerçekleştirilen ankete G20 ülkelerinden, evleri hariç yatırım yapılabilir varlıklarda 1 milyon dolardan fazla parası olan ve en zengin yüzde 5'lik dilime giren 2 bin 300'den fazla kişi katıldı.

Yüzde 58'i destekliyor

Ankete katılanların yüzde 58'i 10 milyon dolardan fazla serveti olanlara yüzde 2 oranında servet vergisi getirilmesini desteklerken, yüzde 54'ü aşırı zenginliğin demokrasi için bir tehdit olduğunu düşünüyor. Riverford'u kuran İngiliz çiftçiden girişimciye dönüşen Guy Singh-Watson, "Bu anket, en zenginler de dahil olmak üzere tüm dünyanın süper zenginleri vergilendirmek istediğini gösteriyor. Peki bunu gerçekten yapma gücüne sahip olan seçilmiş temsilcilerimizin liderliği nerede? Bizler, en zenginler, eylemsizlikten bıktık ve yorulduk, bu nedenle hileli ekonomilerimizin keskin ucundaki çalışan insanların tüm sabrını kaybetmesi şaşırtıcı değil" dedi.

İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) geçen yıl, Birleşik Krallık'taki en zengin 140 bin kişiye uygulanacak yüzde 1,7'lik mütevazı bir servet vergisinin kamu hizmetlerinin karşılanmasına yardımcı olmak üzere 10 milyar sterlinden fazla gelir sağlayabileceğini öne sürdü. Sunday Times'ın son zenginler listesine göre Birleşik Krallık'taki en zengin 250 ailenin toplam serveti 748 milyar sterlin olup, bu rakam bir önceki yıl 704 milyar sterline göre artış gösterdi. Listede İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty 350 aile arasında 529 milyon sterlinle 275. sırada yer alırken, 32 yaşındaki Westminster Dükü de 9,9 milyar sterlinle 11. sırada yer aldı.

Emmy ve Altın Küre ödüllü aktör Cox, "Milyarderler aşırı zenginliklerini siyasi güç ve nüfuz elde etmek için kullanırken aynı zamanda demokrasinin ve küresel ekonominin altını oyuyorlar. Harekete geçmenin zamanı çoktan geldi de geçiyor. Seçilmiş yetkililerimiz bu para ve güç yoğunlaşmasını ele almayı reddederlerse, sonuçları korkunç olacaktır" dedi.