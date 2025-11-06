Zenginler sermayeyi sahalara taşıyor: İşte milyarderlerin yeni gözdesi

Spor kulüplerinin piyasa değerleri ve marka gücü arttıkça, bu alan büyük yatırımcıların da dikkatini çeken önemli bir varlık sınıfına dönüşmeye başladı.

JPMorgan’ın çarşamba günü yayımladığı raporda, bankanın danışmanlık verdiği 111 milyarder aileden %20’sinin artık spor kulüplerinde kontrol hissesi sahibi olduğu belirtildi. Bu oran, üç yıl önce yalnızca %6 düzeyindeydi.

Kulüp sahipliği artık prestijli bir yatırım

Ayrıca, toplam serveti 500 milyar doları aşan ailelerin yer aldığı 2025 Principal Discussions Report verilerine göre, bu yıl ailelerin üçte biri, doğrudan spor kulüplerine veya stadyum projelerine yatırım yapıyor. Spor ekonomisinin büyümesiyle birlikte, kulüp sahipliği bir prestij göstergesi ve uzun vadeli yatırım aracı haline gelmiş durumda.

“Artık portföyün gerçek bir parçası haline geldi”

Sporun sadece tutkuya dayalı bir yatırım olmaktan çıktığını bildiren JPMorgan Küresel Özel Bankacılık İcra Kurulu Başkanı Andrew L. Cohen, “Artık portföyün gerçek bir parçası haline geldi” yorumunda bulundu.

Bloomberg'de yer alan haberde, dünyanın en zengin ailelerinden bazılarının varlık yöneticileriyle birlikte takımların değerlerindeki hızlı artıştan yararlanmak için spora daha fazla yatırım yaptığı aktarıldı. Bu yükselişin ardında ise yüksek reytinglerin getirdiği güçlü gelir akışlarının bulunduğu paylaşıldı.

Kulüp hisseleri özel sermayenin yeni ilgi alanı

Son yıllarda NBA ve NFL takımlarının sahipleri de özel sermaye şirketlerine daha fazla hisse satmaya başlamış ve bu durum değerlemeleri yukarı çekmişti.

JPMorgan’ın ultra zengin müşterilere hizmet veren 23 Wall ekibinin de başında olan Cohen ise ABD’nin spor yatırımları için hâlâ açık ara en baskın pazar olduğunu söyledi.