Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi

ABD’de, Rhode Island’ın ‘Taylor Swift 'vergisi' diğer eyaletlere de yayılıyor. Eyaletlerin, zenginlerin gayrimenkullerine vergi koyma yönündeki yeni hamlesi, ABD’de konut tartışmalarını alevlendirirken emlakçılar ve potansiyel alıcılar arasında tepkiye yol açtı.

Pahalı mülkler altın madeni gibi görülüyor

Eyalet ve yerel yönetimler, Rhode Island ve Montana’daki pahalı ikinci evlere uygulanan vergi artışlarından, Cape Cod’un 2 milyon doların üzerindeki evler için önerdiği devir vergisine ve Los Angeles’taki malikane vergisine kadar, zenginlerin pahalı mülklerini altın madeni gibi görüyor.

Eyaletler bütçe kesintilerini aşmaya çalışıyor

Eyaletler, Washington’daki yeni vergi ve harcama tasarısından beklenen bütçe kesintilerini telafi etmeye çalışıyor. Aynı zamanda, konut piyasası iki alıcının hikâyesine dönüştü: Orta sınıf ve genç aileler ev almakta zorlanırken, lüks konut piyasası varlıklı ve nakit parayla ev alan alıcılarla gelişiyor. Birçok eyalet için çözüm: Zenginlerin evlerine vergi koymak.

Neden ‘Taylor Swift 'vergisi' deniyor?

Rhode Island’ın “Taylor Swift Vergisi” olarak adlandırılan yeni vergisi, en uç vergilerden biri. Pop yıldızının vergiye ismini vermesinin nedeni, 2013 yılında eyaletin elit Watch Hill semtinde bir sahil evi satın almasından kaynaklanıyor.

Nasıl uygulanıyor?

CNBC’nin haberine göre, bu önlem, değeri 1 milyon doların üzerinde olan ikinci evlere yeni bir ek vergi getiriyor. Birincil ikametgah olmayan veya yılda 182 günden fazla kullanılmayan konutlar için, eyalet, ilk 1 milyon doların üzerindeki her 500 dolarlık değerleme değeri için 2,50 dolar ücret alacak. Bu ücret, mevcut emlak vergilerine ek olarak uygulanacak ve Newport, Watch Hill ve eyaletteki diğer varlıklı yazlık bölgelerdeki lüks evlerde büyük artışlara yol açacak.

Örneğin, yerel emlak kayıtlarına göre Swift’in evi yaklaşık 28 milyon dolar değerinde. Mevcut emlak vergilerinin yıllık yaklaşık 201.000 dolar olduğu tahmin ediliyor. Yeni vergiler, yıllık vergilerine 136.442 dolar daha ekleyerek yıllık toplamını 337.442 dolara çıkaracak.

En çok vergi ödeyen mükellefleri hedef alınıyor

Emlakçılar, artışın zaten en çok vergi ödeyen mükellefleri hedef aldığını söylüyor. Varlıklı ikinci ev sahipleri yüksek emlak vergileri ödüyor, ancak asıl ikametgahları New York, Boston, Palm Beach, Florida veya diğer bölgelerde olduğu için pek çok yerel hizmetten yararlanmıyorlar. Çocukları genellikle yerel okullara gitmiyor ve çoğu yılda sadece 10-12 hafta kaldığı için polis, itfaiye, su ve diğer belediye hizmetlerinden nadiren yararlanıyorlar.

Lüks gayrimenkullerin tapu vergisi arttırılıyor

Rhode Island ayrıca Ekim ayından itibaren lüks gayrimenkuller üzerindeki tapu vergisini de artırıyor. Gayrimenkul satış vergisi, 800.000 doların üzerinde gayrimenkul alımı için ödenen her 500 dolar için 3,75 dolar eklenecek. Aynı zamanda, eyaletin yüksek emlak vergisi, birçok ultra zenginin burada tam zamanlı yaşamasını engelliyor.

Servet kaçışına yol açabilir

Emlakçılar, bazı ikinci ev sahiplerinin evlerini satmayı düşündüğünü ve birçok potansiyel alıcının alımlarını durdurduğunu söylüyor. Vergi artışının tek başına önemli bir servet kaçışına yol açması beklenmese de Joyal, Rhode Island’daki potansiyel alıcıların alternatif olarak Connecticut’taki kıyı kasabalarına yöneldiğini söyledi.

ABD'deki diğer eyaletler de test ediyor

Rhode Island, yeni vergi politikasını deneyen tek eyalet değil. Montana da 2026'dan itibaren emlak vergilerini, yükün daha büyük bir kısmını ikinci evlere ve kısa süreli kiralamalara kaydıracak şekilde yeniden şekillendirecek.

ABD'nin en ünlü ikinci ev pazarlarından biri olan Massachusetts'teki Cape Cod'da yerel liderler, üst düzey satışlara bölgesel bir transfer ücreti koymayı ve elde edilen geliri konutlara aktarmayı değerlendiriyor.

Araçlar farklı olsa da amaç aynı: Gelir elde etmek ve "ışıklar sönük" mahalleleri caydırmak. Destekçiler, bunun yerel ailelerin vergilerini artırmadan lüks dairelere bağlı serveti hedef aldığını savunuyor.

Emlakçılar da dahil olmak üzere eleştirmenler, bunun piyasanın üst kesimini soğutabileceği ve yüksek harcama yapan mevsimlik sakinleri korkutabileceği konusunda uyarıyor. Yüksek gelirli alıcılar ikinci ev alımlarını veya bakımlarını durdurursa , tatil beldelerindeki restoranlar, esnaf ve yerel dükkanlar bundan ilk etkilenenler olabilir.

Pahalı tatil evlerinin sahipleri ve potansiyel alıcıları için, popüler ABD destinasyonlarında mülk edinmenin maliyeti artacak gibi görünüyor. Uygun fiyatlı konut sorununu ele alma baskısı altındaki yerel yönetimler ve eyaletler için "malikane" veya ikinci ev vergileri siyasi açıdan cazip bir araç haline geliyor.