Zenginlerin karbon ayak izi: 2026 kotası ocak ayında tükendi

Yapılan bir analize göre, dünyanın en zengin yüzde 1’i, 2026 yılı için kendilerine düşen adil karbon salımı payını yılın yalnızca ilk 10 gününde tüketti.

Oxfam tarafından hazırlanan araştırma, en zengin yüzde 0,1’in ise yıllık karbon bütçesini sadece üç günde aştığını ortaya koydu.

Oxfam, bu aşırı emisyonların en ağır sonuçlarının, iklim krizine en az katkı sağlayan kesimler tarafından yaşanacağını vurguladı. En fazla etkilenecek gruplar arasında, düşük gelirli ülkelerde iklim krizinin ön saflarında yer alan topluluklar, yerli halklar ile kadınlar ve kız çocukları bulunuyor.

Ekonomik zarar 44 trilyon sterline çıkabilir

Araştırmaya göre, düşük ve orta gelirli ülkeler bu emisyonların yol açtığı yıkıcı etkiler karşısında en kırılgan konumda. Küresel ölçekte ekonomik zararın 2050’ye kadar 44 trilyon sterline ulaşabileceği öngörülüyor.

Oxfam, İngiltere Maliye Bakanı’na çağrıda bulunarak, “iklimi kirleten aşırı servetler üzerindeki vergilerin artırılmasını” istedi. Kurum, İngiltere’nin en zengin yüzde 1’inin, sekiz günde ürettiği karbon kirliliğinin, en yoksul yüzde 50’nin bir yılda ürettiği emisyona eşit olduğunu kaydetti.

Yatırımlarıyla da iklim krizini körüklüyorlar

Rapora göre, süper zenginler yalnızca doğrudan emisyonların büyük bölümünden sorumlu değil. Aynı zamanda en kirletici sektörlere yatırım yaparak dolaylı emisyonları da büyütüyor.

Ortalama bir milyarderin yatırım portföyünün, yılda 1,9 milyon ton karbondioksit salımı yapan şirketlerle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu miktar, yaklaşık 400 bin benzinli otomobilin yıllık emisyonuna denk geliyor.

Bilim insanlarının uzlaşmaya vardığı küresel hedeflere göre, 2015’te imzalanan Paris Anlaşması kapsamında küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için, dünyanın en zengin yüzde 1’inin emisyonlarını 2030’a kadar yüzde 97 oranında azaltması gerekiyor.