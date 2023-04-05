Zimbabve'de, devlet başkanını sarsan altın kaçakçılığı iddiası

Al Jazeera televizyonunun Zimbabve'de yapılan altın kaçakçılığına ilişkin 2 hafta önce yayımlamaya başladığı belgesel serisinin ardından hükümet sessizliğini bozdu.

Zimbabve Enformasyon Bakanı Monica Mutsvangwa, hükümetin iddialara ilişkin soruşturma başlattığını ve suçlamaların ciddiyetle incelendiğini belirtti. Mutsvangwa, yolsuzluğa karışmış ve benzeri suçları işlemiş kişilerin hukukun önünde hesap vereceğini söyledi.

"Altın Mafyası" adını taşıyan 4 bölümlük belgeselde, aralarında Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın özel temsilcisi Uebert Angel'in de olduğu şebeke gözler önüne seriliyor.

Belgeselde Zimbabve'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan altın kaçakçılığının yanı sıra komşu ülkelerde yapılan yasa dışı altın kaçakçılığına da değiniliyor.

Kara para aklayan isimlerin tek tek ekrana taşındığı belgeselde, İngiltere ve Çin'e kadar uzanan uluslararası ağa da geniş yer ayrılıyor.

Uluslararası Kriz Grubunun 2020 raporuna göre, Zimbabve'den her yıl 1,5 milyar dolarlık altın kaçakçılığı yapılıyor.