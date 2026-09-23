Zirve diplomasisinde füze trafiği: Zelenskiy Trump'tan Patriot sevkiyatı talep etti
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmede ülkesinin hava savunma ihtiyacını gündeme getirdi. Zelenskiy, hava sahasının korunması amacıyla Patriot füzesavar sistemlerinin tedarik edilmesini talep etti.
New York'taki diplomatik temaslar kapsamında bir araya gelen Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump, Doğu Avrupa'da devam eden savaşın son durumunu ve askeri teçhizat ihtiyacını masaya yatırdı. İkili zirvede cephe hattındaki son gelişmeler detaylıca değerlendirildi.
Hava sahasının güvenliği masaya yatırıldı
Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini Ukrayna kentlerinin ve kritik altyapı tesislerinin hava saldırılarına karşı korunması oluşturdu. Zelenskiy, devam eden bombardımanlara karşı hava savunma kapasitesinin artırılmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Patriot sistemleri için doğrudan talep iletildi
Zelenskiy, ABD menşeli Patriot füzesavar sistemlerinin Ukrayna'ya sevk edilmesi yönündeki beklentilerini doğrudan Trump'a aktardı. Ukrayna lideri, bu sistemlerin hava sahası güvenliğinde ve füze tehditlerinin bertaraf edilmesinde kilit bir rol üstleneceğini belirtti.