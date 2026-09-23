Zirve öncesi gerilimi tırmandıran çıkış: Savaş suçlusu ilan etti, yanıt gecikmedi

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ABD'li uluslararası yayın kuruluşu CNN International kanalına açıklamalarda bulunan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi. Mamdani, İsrail Başbakanı'nı Gazze'de yaşanan sürecin ana sorumlusu ve savaş suçlusu olarak tanımladı.

Uluslararası ceza mahkemesi kararlarına dikkat çekildi

Açıklamalarında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) çıkardığı kararlara vurgu yapan Mamdani, hukuki süreçlerin işletilmesi gerektiğini ve konudan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti. Şehir yönetimi olarak hukuki açıdan Netanyahu'yu doğrudan tutuklama yetkilerinin bulunmadığına da açıklamasında yer verdi.

İsrail cephesinden sosyal medya üzerinden tepki geldi

Açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı bir video mesajla Mamdani'ye yanıt verdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında bölgeye gideceğini söyleyen Netanyahu, kürsüden Mamdani hakkındaki gerçekleri dile getireceğini belirtti.