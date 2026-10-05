Zirveden uzlaşma çıkmadı: G20 ülkeleri ABD'nin korumacı gümrük tarifelerine direndi
Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Zirvesi'nde, ABD yönetimi tarafından dayatılan yeni gümrük tarifesi politikaları geniş çaplı bir dirençle karşılaştı. Üye ülkelerin korumacı ticaret adımlarına karşı ortak bir duruş sergilemesi nedeniyle zirveden ABD’nin hedeflediği yönlü bir uzlaşma kararı çıkmadı.
Küresel pazarın ve ticaret dengelerinin geleceğini yakından ilgilendiren G20 Zirvesi, ticaret politikalarındaki derin görüş ayrılıklarına sahne oldu. Washington yönetiminin küresel ticarete yön verme ve kendi gümrük vergisi politikalarını kabul ettirme girişimleri, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerin ortak muhalefetiyle karşılaştı.
Korumacı adımlar küresel dirençle karşılaştı
Zirve kapsamında gerçekleştirilen basına kapalı oturumlarda ve ikili görüşmelerde, ABD’nin tek taraflı gümrük vergisi artışları ve korumacı ekonomik önlemleri masaya yatırıldı. Birçok G20 üyesi ülke temsilcisi, söz konusu gümrük tarifelerinin küresel tedarik zincirlerini bozduğunu, enflasyonist baskıları artırdığını ve uluslararası ticaret kurallarını zayıflattığını belirterek Washington’ın sunduğu taslak metinlere onay vermedi.
Ortak bildiri metninde gümrük vergisi krizi
Üye ülkeler arasında gün boyu süren zorlu pazarlıklara rağmen, ticaret maddeleri üzerinde nihai bir oy birliği sağlanamadı. G20 heyetlerinin, serbest ticareti ve çok taraflı küresel pazar kurallarını savunan vurgularda ısrarcı olması, ABD’nin korumacı tarife gündeminin resmi bildiriye girmesini engelledi. Yaşanan bu anlaşmazlık, küresel ticaretin geleceğine dair belirsizlikleri yeniden tırmandırdı.