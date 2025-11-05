Mamdani, 2020 yılında Queens'ten New York Eyalet Meclisi'ne seçilerek hızla yükseldi. Burada, özellikle kiracı hakları, ücretsiz kreş ve ücretsiz otobüsler gibi işçi sınıfını destekleyen politikalarıyla öne çıktı. Peki Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar..

Zohran Mamdani kimdir?

Zohran Mamdani, New York'un yeni Belediye Başkanı olarak göreve hazırlanırken, yalnızca siyasi kariyeriyle değil, aynı zamanda kökeni ve ilerici vizyonuyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Uganda doğumlu, Hint-Uganda kökenli olan Zohran Mamdani, 7 yaşında ailesiyle birlikte New York'a taşınmış ve bu devasa metropolün zorluklarını yakından deneyimlemiştir.

Demokratik Sosyalistler hareketinin önemli bir üyesi olan Mamdani, siyasete girmeden önce kentsel konut savunuculuğu (tahliye danışmanlığı) yaparak, Queens'teki kiracıların hakları için mücadele etti. Bu deneyim, onun siyasi platformunun temelini oluşturacak olan uygun fiyatlı konut ve sosyal adalet konularına odaklanmasını sağladı.

Ünlü yönetmen Mira Nair ve akademisyen Mahmood Mamdani'nin oğlu olan Zohran, Bowdoin Koleji'nden mezun oldu.

Siyasete atılmadan önce, Mr. Cardamom takma adıyla yerel hip-hop sahnesinde aktif bir rap sanatçısı olarak tanınıyordu.

Üniversite yıllarında Filistin için Adalet Öğrencileri grubunu kurarak aktivizme olan ilgisini gösterdi.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı nereli, kaç yaşında?

Uganda doğumlu, Hint-Uganda kökenlidir. 34 yaşındadır. Bununla birlikte Mamdani pek çok ilki de gerçekleştirdi:

New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı

New York'un İlk Güney Asya Kökenli Belediye Başkanı

New York'un En Genç Belediye Başkanlarından Biri (göreve başladığında 34 yaşında)