Zuckerberg, metaverse yüzünden 50 milyar dolar kaybetti

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan şirket, 2019’un başından bu yana Reality Labs bölümü nedeniyle toplam 47 milyar dolar kaybetti.

Bölümün işletme zararı 2019’da 5 milyar doların altındayken 2021’de 10 milyar doların üzerine çıktı. Bu zarar, 2022’de yaklaşık 14 milyar dolar oldu. 2023’ün ilk dokuz ayında ise 11 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Zarar devam edecek

Zuckerberg ve ekibi bu eğilimin devam edeceğini öngördü. Meta’nın üçüncü çeyrek raporunda “RL işletme zararlarımızın 2024’te anlamlı bir şekilde artmasını bekliyoruz. RL yatırımlarımızın çoğu, ancak önümüzdeki on yıl içinde tam olarak gerçekleştirilebilecek. Bu yatırımlar son teknoloji araştırma ve geliştirmeye yöneliktir” ifadeleri yer aldı.

Meta’nın 47 milyar dolarlık zararı, Nike’ın kurucu ortağı Phil Knight ve ailesinin 39 milyar dolarlık servetini ve Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın 36 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Oculus'u da satın almıştı

Zuckerberg yıllardır sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve metaverse ile ilgili diğer teknolojileri savunuyor. Şirket bu amaçla 2014 yılında sanal gerçeklik teknolojisi geliştiren Oculus’u satın almıştı.

Zuckerberg’in metaverse üzerine yaptığı büyük yatırımın karşılığını alıp almayacağı belli değil. Ancak Meta’nın bu alandaki kayıpları önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecek gibi görünüyor.