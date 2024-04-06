Zuckerberg mi Musk mı? Hangisi daha zengin? İşte yeni sıralama!

Mark Zuckerberg, dün Elon Musk'ı geçerek dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu. Zuckerberg böylelikle 2020'den bu yana ilk kez ezeli rakibinin tahtına oturdu.

Mart ayı başında Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırada yer alan Musk, Reuters'ın Tesla Inc. şirketinin daha ucuz bir otomobil planlarını iptal ettiğini bildirmesinin ardından dördüncü sıraya geriledi. Bu haberin sonrasında Tesla'nın araç teslimatlarının Mart ayına kadar olan üç ayda düştüğü ve Kovid pandemisinin ilk günlerinden bu yana yıldan yıla ilk düşüşünü yaşadığı haberi geldi.

Musk'ın serveti azaldı

Musk'ın serveti bu yıl 48,4 milyar dolar azalırken, Zuckerberg, Meta Platforms Inc. Cuma günü yeni bir rekor da dahil olmak üzere yeni zirvelere tırmanırken servetine 58,9 milyar dolar ekledi.

Zuckerberg'in 105,6 milyar dolar, Musk'ın ise 102,1 milyar dolar servete sahip olduğu 16 Kasım 2020'den bu yana Bloomberg'in en zenginler sıralamasında Zuckerberg ilk üçe ilk kez girmiş oldu. Musk'ın net serveti şu anda 180,6 milyar dolar; Zuckerberg'inki ise 186,9 milyar dolar.

Musk ve Zuckerberg arasında Kasım 2021'de 215 milyar dolara kadar çıkan servet farkının tersine dönmesi, bir zamanlar çok popüler olan elektrikli araç hisselerinin düşmesinden kaynaklandı.

Tesla en kötü performans gösteren şirket oldu

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 34 düşerek S&P 500 Endeksi'nde en kötü performans gösteren şirket oldu. Şirket, elektrikli araç talebindeki küresel yavaşlama, Çin'de artan rekabet ve Almanya'daki üretim sorunları nedeniyle darbe aldı. Bu arada Meta, güçlü üç aylık kazançlar ve şirketin yapay zeka girişimlerine duyulan heyecan sayesinde yüzde 49 artış gösterdi. S&P 500'de en iyi performans gösteren beşinci şirket oldu.

İki milyarderin rekabeti servetlerinin ötesine uzanıyor: Musk ve Zuckerberg, Meta'nın Musk'ın X'i ile rekabet eden bir sosyal medya platformu olan Threads'i başlatmasıyla yoğunlaşan ve kamuoyunda devam eden bir tartışmaya girdiler. Hatta ikili geçen yıl olası bir kafes dövüşü hakkında laf dalaşına girdi. 52 yaşındaki Musk, geçtiğimiz günlerde X'te bu fikri yeniden canlandırdı ve 39 yaşındaki Zuckerberg ile "her yerde, her zaman" dövüşebileceğini söyledi.