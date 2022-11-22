Metaverse İnsan Kaynakları Dünyasına girecek mi?

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Amazon, Twitter, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar konuşuluyor son zamanlarda. Buna Meta (eski adıyla Facebook) da dahilken metaverse’in İnsan Kaynakları alanında ne tür etkiler yaratabileceği konusundan bahsetmek manidar olabilir.

Herkes metaverse’ten bahsediyor, ancak günlük hayatımıza etkilerini ve nasıl bir yol alacağını henüz kestiremiyor. Teknolojiyi yakından takip eden dev şirketler bir yandan zamanın ruhunu yakalamak istiyor, ancak büyük yatırımlar gerektiren bu teknolojilerin gelip geçici bir trend olması ihtimalini hesaplıyorlar.

Kimine göre gerekli, kimine göre gereksiz her şeyimizi internetin karanlık dehlizlerine ya da güzel iş birliklerine taşıdığımız bu çağda iş hayatımızı da tıpkı özel hayatımız gibi taşıyoruz. Elbette ki bu durumdan İnsan Kaynakları da nasibini alıyor. İnsan Kaynaklarının ana dikeylerinin birçok sanal dünyayı bir araya getiren, 3D bir dünya konsepti olan metaverse’te nasıl yeniden tasavvur edilecek?

Metaverse İnsan Kaynakları alanında hangi noktalarda kullanılabilir?

Metaverse ile Gelen Fırsat Eşitliği

Farklı coğrafyalarda çalışanları olan uluslararası şirketler metaverse sayesinde şirket çalışanlarını aynı sanal alemde bir fırsat eşitliği içinde yönetebilir. Geçtiğimiz günlerde Bill Gates yakın bir gelecekte online toplantıların iki boyutlu değil, dijital avatarların olduğu üç boyutlu metaverse’e taşınacağı öngörüsünde bulundu. Bugün metaverse’ün uzaktan çalışma sisteminde yeni bir model olarak karşımıza çıkması çok da uçuk bir ihtimal olarak görünmüyor. Bir online toplantıda konuştuğunuz kişi ile ortaya çıkan sorunu çözmek için onunla sanal ortamda küçük bir yürüyüş yapabilirsiniz örneğin.

Metaverse ile yalnızca coğrafi sınırlar kalkarak fırsat eşitliği olmayacak. İşler daha şeffaf bir şekilde ilerleyeceği için performans ölçmek de daha basit hâle indirgenebilecek. Mobbing ve taciz gibi bazı davranışlar önlenebilir ya da kolayca ortaya çıkarılabilir.

Son olarak, bir diğer büyük potansiyel işin Öğrenme&Gelişim yönünde. Bilgisayar tabanlı eğitim 90’lardan beri var ve şirketler, daha önce yalnızca belirli bir grup insan tarafından erişilebilen Yönetici Eğitim Programlarına her yıl çok miktarda para yatırıyor. Artık, yarının liderleri olmayı arzulayan herkes, hiyerarşiden bağımsız olarak açık bir 3D öğrenme deneyimi platformunda simülasyona dayalı eğitime katılabilir. Bu artan katılım, motivasyon seviyeleri arttıracak, “kendi hızınızda” öğrenmeyi kolaylaştıracak ve unutulmaz canlı deneyimler sunacaktır.

Uzaktan çalışmanın en süyük problemi ortadan kalkabilir

Meta’nın VR ofis uygulaması “Horizon workrooms”, fiziksel mesafeden bağımsız olarak insanların bir araya gelip aynı odada çalışmasına olanak tanıyor. Bu, şirketler için daha önce dünya çapında seyahat gerektiren durumları artık çalışanların sadece havalı bir alet takarak yapabileceği bir gerçeğe doğru gidiyor. Bu sayede uçak bileti, vize işlemleri, konaklama vb. büyük maliyetlerden ve en önemlisi de zamandan tasarruf edilmesini sağlar. Ekipler iş birliği yapmak, yenilik yapmak, strateji oluşturmak, buluşmak ve hatta daha iyi iletişim kurmak için bir araya gelebildiğinden yaratılacak sinerji sayesinde çalışan üretkenliği açısından da şirketlere büyük değer katabilir.

İşe alım süreçleri metaverse ile değişebilir

Online işe alım mülakatları yıllardır yapılıyor ve hâliyle artık özümsediğimiz bir süreç. Ancak bu süreç tamamen metaverse’e taşınabilir. Bu durum yalnızca şirketlerin aday personelini tanımak için değil, aynı zamanda aday personelin de şirketi daha yakından tanımasına fırsat veriyor. ABD’nin bazı köklü ve teknolojik altyapıya yatırım yapan şirketleri iş görüşmelerinde, aday personelin şirkette artırılmış gerçeklikle 360 derecelik tur attırıyorlar. Bu da adayların daha karar aşamasında şirketi deneyimlemelerine olanak sağlıyor. Söylemeye gerek yok, çalışanlar ne kadar iyi işe alım deneyimine sahip olursa, yolculuklarına başlamak için o kadar heyecanlı olurlar.

Bu hızlı teknolojik ilerleme çağında, Metaverse tüm zamanların en önemli çığır açan teknolojilerinden biri olmaya hazırlanıyor. Metaverse geldiğinde, şirketler teknolojiyi mevcut personeli eğitmek, yeni personel almak, en iyi yetenekleri elde tutmak ve şirketlerin rakiplerinden sıyrılmasına yardımcı olan bir kişiselleştirme düzeyi sunmak için kullanabilir. Metaverse, iş hayatında bir sonraki sınırdır ve herkesin not etmesi gerekir. Çok geç olmadan oyunda biraz havalı görünüme sahip olmak her zaman daha iyidir. Şirketler için teknoloji devrimi burada başlıyor!