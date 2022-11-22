Odeabank'ta üst düzey atamalar

Odeabank’ta organizasyon genişlemesine gidilerek Özel Bankacılık iş kolu ve Bireysel Bankacılık birimi oluşturulmuş olup bu birime yeni genel müdür yardımcısı ataması yapıldı. Odeabank’ın bireysel bankacılık yapısında değişikliğe gidildi. Odeabank Yönetim Kurulu kararıyla bireysel bankacılık hizmetlerini Bireysel ve Özel Bankacılık olmak üzere iki ayrı genel müdür yardımcılığı altında yürütecek. Cem Muratoğlu, bankadaki görevine Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam edecek. Banka, Gürcan Kırmızı’yı ise Bireysel Bankacılıktan Sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı.

Odeabank’ta Yönetim Kurulu kararıyla bankanın bireysel bankacılık organizasyon yapısında değişikliğe gidildi. Değişen müşteri ihtiyaçlarını odağına alarak dijitalleşen dünyaya uyumlu şekilde müşterilerine derinlemesine hizmet vermek amacıyla yenilenen organizasyon yapısı ile Odeabank’ın bireysel bankacılık bölümü, Bireysel Bankacılık ve Özel Bankacılık hizmetleri olarak ikiye ayrıldı. Yapılan organizasyon değişikliği sonrasında bireysel bankacılık operasyonları iki ayrı genel müdür yardımcılığı altında yürütülecek. Odeabank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına Gürcan Kırmızı atanırken, bugüne kadar Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığını üstlenen Cem Muratoğlu da Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek.

Odeabank’ta Bireysel Bankacılık hizmetleri Gürcan Kırmızı’ya emanet. Kasım 2022 itibarıyla Odeabank A.Ş. Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan Gürcan Kırmızı, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu. Bankacılık kariyerine 2002 yılında Yapı Kredi Bankası’nda Ödeme Sistemleri’nde başlayan Kırmızı, 2010 yılında aynı kurumda Ödeme Sistemleri Portföy Yönetimi Direktörü; 2013 yılında Perakende Bankacılık Pazarlama Analitiği ve Birebir Pazarlama Direktörü olarak atandı. 2015 – 2018 yılları arasında Kredi Risk Yönetimi Grup Direktörü olarak görev alan Kırmızı, 2018 – 2019 yılları arasında ise aynı kurumda Perakende Bankacılık Segment Yönetimi Grup Direktörü görevini yürüttü. Kasım 2019’dan bu yana McKinsey&Company İstanbul Ofisi’nde bankacılık, ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler (FinTech) sektörlerinde strateji ve iş geliştirme alanlarındaki danışmanlık projelerinin tasarımı ve yönetiminden sorumlu Yardımcı Ortak görevini yürüten Gürcan Kırmızı, Kasım 2022 itibarıyla Odeabank A.Ş. Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Özge Satman Bayraktar, DHL Express Türkiye CFO’su olarak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan Bayraktar, yüksek lisans derecesini London School of Economics’te tamamladı. Profesyonel kariyerine 2009 yılında, British American Tabacco’nun (BAT) finans departmanında, Management Trainee (Yönetim Stajyeri) olarak başladı. Bir yıl süreyle Pragma Corporate Finance şirketinde şirket birleşme ve satın almalarında görev almasının ardından BAT bünyesine döndü ve sırasıyla Operasyon Finans Yöneticisi, Kıdemli Pazarlama Finans Müdürü ve Türkiye, Kafk asya ve Kuzey Kıbrıs Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak görev aldı.

Samsung Electronics Türkiye’de 2014 yılından bu yana farklı görevler üstlenen Sibel Hür, şirketin Kurumsal Pazarlama Direktörlüğü görevine getirildi. 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun olan Sibel Hür, MBA programını Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. Kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi alanında yaklaşık 17 yıllık tecrübe sahibi olan Hür, önde gelen birçok şirketin Kurumsal İletişim Departmanında önemli görevler üstlendi. Profesyonel iş hayatına 2005 yılında Siemens’te başlayan Hür, 2011 ve 2014 yılları arasında Yıldız Holding’de İletişim Departmanında Yöneticilik yaptı. Hür, 2014 yılında Samsung Electronics Türkiye’ye İç İletişim Müdürü olarak katıldı. 2016 yılında Samsung Electronics Türkiye Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine getirilen Hür, 2020 yılının Mart ayından bu yana ise Kurumsal İletişim Lideri olarak görev almaktaydı.