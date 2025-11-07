10 Kasım Pazartesi (2025) resmi tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi? sorusu özellikle öğrencilerin gündeminde. Hafta sonu tatilini 3 güne tamamlamak isteyen öğrenciler heyecanla resmi tatil açıklaması bekliyor.

10 KASIM PAZARTESİ (2025) RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de milli ve dini bayramlar resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için bu günlerde kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor. Ancak 10 Kasım, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının anıldığı gün, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl saat 09.05’te ülke genelinde saygı duruşu ile anma törenleri düzenlense de kamu kurumları ve okullar o gün normal çalışma düzenine devam ediyor.

Kanun uyarınca 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bununla birlikte Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı da dini bayramlar olarak resmi tatil kapsamına dahil. Dolayısıyla 10 Kasım, Atatürk’ün hatırasının anıldığı önemli bir gün olmasına rağmen, çalışma hayatında resmi tatil olarak değerlendirilmediği için kurum ve kuruluşlarda faaliyetler kesintisiz biçimde sürdürülüyor.

HAYIR. 10 Kasım bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Atatürk'ü Anma Günü "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun" kapsamında resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu sebeple 10 Kasım tarihinde üniversiteler, kamu kurumları, bankalar, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar ve diğer işyerleri normal çalışma düzeninde açık olacaktır.

10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Ara tatil dönemine rastladığı için okullar 10 Kasım Pazartesi günü tatil olacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı Tatili:

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili:

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 Yılı Diğer Tatil Günleri:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı