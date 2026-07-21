13.500 TL TENMAK burs desteği nasıl alınır? Enerji Bakanlığı 13.500 TL burs başvurusu nasıl yapılır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversite eğitimine adım atacak başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla TENMAK Lisans Bursu Programı'nı hayata geçiriyor. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda eğitim görecek 300 öğrenciye aylık 13 bin 750 TL başarı bursu sağlanacak. Başvurular eylül ayında çevrim içi olarak alınacak.

13.750 TL TENMAK bursu kimlere verilecek?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başlatılan TENMAK Lisans Bursu Programı, 2025 veya 2026 YKS sonuçlarına göre ilk 100 bin başarı sıralamasına girerek TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen öğrencileri kapsıyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca yalnızca aylık 13 bin 750 TL burs almakla kalmayacak, aynı zamanda akademik danışmanlık desteğinden de yararlanabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, başarılı öğrencileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti.

Bayraktar, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim görecek gençlere yatırım yapacaklarını vurgulayarak, programa hak kazanan 300 öğrenciye eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 TL başarı bursu verileceğini açıkladı.

TENMAK burs başvurusu ne zaman yapılacak?

TENMAK Lisans Bursu Programı başvuruları 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Başvuru sırasında öğrencilerden;

Lisans kayıt belgesi,

YKS başarı sıralamasını gösteren belge

13.750 TL burs başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca TENMAK Destek Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde gerekli belgeleri eksiksiz yüklemesi gerekiyor.

Başvuru değerlendirmeleri ise öğrencilerin yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamalarına göre yapılacak.

Burs almaya kimler hak kazanacak?

Bursiyerler, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her lisans programı için ayrılan kontenjan doğrultusunda belirlenecek. Bu nedenle burs kazanmak için gereken başarı sıralaması, tercih edilen bölüme ayrılan kontenjana göre farklılık gösterebilecek.

Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme kriterleri, TENMAK tarafından yayımlanacak resmi başvuru ilanında ayrıca duyurulacak.

TENMAK bursu hangi bölümleri kapsıyor?

TENMAK Lisans Bursu Programı kapsamında burs desteği; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme alanlarında belirlenen toplam 27 lisans programını kapsıyor. Programa dahil edilen bölümlerin tam listesi ve kontenjan dağılımı, başvuru ilanı ile birlikte açıklanacak.