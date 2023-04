14 ülkeden girişimci öğrenciler İstanbul’da yarışıyor

Takip Et

Girişimciler Örgütü (EO) tarafından kolej ya da üniversitede eğitimine devam ederken bir işletmeye sahip olan öğrenciler için geliştirdiği “Avrupa Bölgesi Küresel Öğrenci Girişimci Ödülleri (GSEA)” eleme yarışması, bugün ve yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

14 ülkeden girişimci öğrenciler, YouTube üzerinden yayınlanan “The Start It Up” isimli dizide yer alabilmek için yarışacak. 2022 yılında YouTube'da 2,7 milyon görüntülemeye ulaşan Start It Up serisinin ikinci sezonu ise 2023 yılının haziran ayında gösterime girecek. Girişimci öğrencilerin engeller karşısında gösterdiği dayanıklılığı, uyum sağlama yeteneğini ve tutkuyu ödüllendiren GSEA ile öğrenci girişimlerinin EO üyeleri ağına erişimine de olanak sağlanıyor.

2022’de binden fazla öğrenci girişimcinin başvurduğu GSEA’da finalistlere ağ kurma, mentorluk ve nakit ödüllere ek olarak uluslararası teşhir imkanı da sağlanıyor.

GSEA’nın sadece bir rekabet olmadığını söyleyen Avrupa Bölge Direktörü Kishore Mordani, “GSEA, öğrenci girişimlerinin hayatına gerçekten bir değer katıyor. Onlara iş dünyasında ilerlemek için ihtiyaç duydukları gerçek araçları sunuyor. Ayrıca karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek için deneyim de kazanan öğrenci girişimleri, EO üyeleri ağına da erişim sağlıyor. Kısacası öğrenciler için son derece dinamik bir süreç bu" dedi.