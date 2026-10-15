16 Ekim 2026 günü okullar tatil mi? Yarın (Cuma) okullar tatil oldu mu? soruları merakla araştırılıyor. Yetkililerin üst üste yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da ciddi yağışlar meydana geldi. Araçlar suya kapılıp kullanılamaz hale gelirken birçok ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Elim bir şekilde 2 vatandaşın hayatını kaybettiği olayların ardından İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Veliler ise öğrenciler için 16 Ekim’de okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor.

16 EKİM 2026 GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

EVET. 16 Ekim Cuma günü İstanbul genelinde okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Gül, bugün tatil olan okulları yarın da tatil edildiğini açıklarken kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını duyurdu.

YARIN (CUMA) OKULLAR TATİL OLDU MU?

İstanbul genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağışların ardından eğitim-öğretime bir gün daha ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamasında, kentteki olumsuz hava muhalefetinin devam etmesi ve olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla 16 Ekim 2026 Cuma günü il genelindeki tüm resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ile liselerde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Vali Gül, hafta sonuyla birlikte okulların fiziki durumlarının kontrol edilerek pazartesi gününe hazır hale getirileceğini kaydetti.