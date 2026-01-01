2 Ocak 2026 Cuma okul tatil mi? Yarın okullar tatil oldu mu? soruları öğrencilerin aklını kurcalıyor. Veliler de tatil kararını merak ederek konuyu arama motorunda araştırıyor.

2 OCAK 2026 CUMA OKUL TATİL Mİ?

2 Ocak 2026 Cuma günü okullar tatil değil; bu tarih eğitim öğretim yılının içinde yer alıyor. Normal takvime göre resmi tatil veya ara tatil kapsamında olmadığından öğrenciler ve öğretmenler için ders günü olarak planlandı.

YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

Ancak bazı illerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk veya olumsuz hava koşulları gibi geçici durumlarda yerel tatiller ilan edilebiliyor. Bu kapsamda ilgili illerin valilikleri tarafından yapılacak olan açıklamalar takip edilmeli.

1 Ocak 2025 Perşembe günü son gelişmelere göre okullarda tatil kararı alınmadı. Ayrıca Perşembe gününün Cuma günü ile birleştirilerek 4 günlük tatil yapılacağı beklentisinde olanlar ise hüsrana uğradı. Özel izni olanlar haricinde başta kamu personeli olmak üzere milyonlarca kişi işbaşı ve öğrenciler de dersbaşı yapacak.