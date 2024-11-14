2024-2025 Sözleşmeli öğretmenlik tercih tarihleri belli oldu: 20 bin öğretmen atanacak

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih süreci yakından izleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kılavuzu doğrultusunda adaylar tercih listelerini hazırlıyor. Mülakatta 60 ve üzeri puan alan öğretmen adayları, tercihlerini e-Devlet üzerinden elektronik ortamda iletiyor. Peki, 20 bin öğretmenlik için tercihler ne zaman yapılacak, hangi platformda, ve kaç tercih hakkı bulunuyor?

Tercih tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi ile 20 bin öğretmen alımı için tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; öğretmen atama tercihi 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atama kurum tercih başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve tercih başvuruları onaylatılmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gidilmeyecek.

23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre; 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.