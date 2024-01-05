2024 Anaokulu fiyatları nedir? Anaokulu fiyatlarına 2024 zammı

2024 anaokulu fiyatları nedir, anaokulu fiyatlarına ne kadar zam yapıldı soruları çalışan ailelerin merak ettiği konulardır. Anaokulları çalışan ailelerin olmazsa olmaz tercihidir. Bu nedenle birçok ebeveyn çocuklarına ve kendilerine uygun anaokulu ve fiyat araştırmaktadır. 2023 yılında aylık kreş fiyatı minimum 2,250 TL’den başlıyordu. Anaokuluna 2024 yılında %47 zam geldi ve 3,500 TL ortalamasına çıktı. İşte bu konu hakkında detaylar..

Anaokulu fiyatlarına 20024 zammı

Günümüzde anaokulları çalışan aileler için olmazsa olmaz bir eğitim başlangıcı olarak görülüyor. Gündüz evde olmayan aileler çocuklarını anaokulunu göndererek eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunuyor. Bu nedenle birçok ebeveyn çocuklarına ve kendilerine en uygun olabilecek anaokullarını ve fiyatlarını araştırıyor.

6 yaştan küçük kız ve erkek çocuklar, özel hazırlanmış yerlerde gündüz gözetimi yapılıyor. 2023 yılında aylık kreş fiyatı minimum 2,250 TL’den başlıyordu. Anaokuluna 2024 yılında %47 zam geldi ve 3,500 TL ortalamasına çıktı.

Fiyatlar dönem dönem değişiklik gösterebilir. Net bilgi açısından çocuğunuzu kaydetmeyi düşündüğünüz özel kreşe ulaşarak teyit ettirin. 2023-24 döneminde 100 bin TL'nin altında anaokulu bulmak çok zor. Bu ücrete ek olarak yan giderler de eklenince bir yıllık eğitim ücreti 300 bin TL'ye kadar çıkıyor.

2024 Anaokulu fiyat tablosu