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2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi
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2024-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-31 Ekim'de tercihleri alınan 2024-TUS 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar ÖSYM'nin sitesinden sonuçlara erişebilecek

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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