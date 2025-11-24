2025 2026 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB üniversitesi burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 2025 İBB burs sonuçları açıklandı mı? Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve aileler, sonuçların duyurulacağı tarihi merak ediyor. Bu sene de büyük ilgi gören burs programı çerçevesinde 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL destek verilecek. Totalde 2 milyar TL bütçe tahsis edilen program, İstanbul’daki öğrencilerin eğitim masraflarına önemli katkı sunmayı amaçlıyor. Peki İBB üniversitesi burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar

Geçmiş yıllar göz önüne alındığında burs sonuçlarının Aralık ayında ilan edilmesi bekleniyor. Örneğin geçen yıl başvurular 26 Eylül–1 Kasım tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı. Bu nedenle 2025 burs sonuçlarının da Aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Başvuruda bulunan öğrenciler sonuçlara şu kanallardan ulaşabilecek:

gencuniversiteli.ibb.istanbul

İstanbul Senin uygulaması

153 Çözüm Merkezi

Öte yandan İBB, 2026 yılında da 100 bin öğrenciye 20.000 TL eğitim desteği sağlayacağını duyurdu. Programa bugüne kadar toplam 2 milyar 946 milyon TL üzerinde destek aktarıldı.

Öğrenciler, Aralık ayı içinde açıklanması beklenen sonuçlar için İBB’nin resmi kanallarını takip edebilir.