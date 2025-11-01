2025 – 2026 KYK burs başvuruları sonuçlandı mı? KYK burs başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? Özellikle şehir dışında ve ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin takip ettiği KYK burs sonuçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. KYK tarafından öğrencilere sağlanan burs ve kredi imkanı bu yıl da büyük ilgi görmüştü.

2025 – 2026 KYK BURS BAŞVURULARI SONUÇLANDI MI?

HAYIR. KYK burs başvuruları sonuçlanmadı. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025–2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yapılan bilgilendirmede, sonuçların değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi.

Bu yıl KYK burs başvuruları 13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından bakanlık, öğrencilerin gelir durumları, başarı düzeyleri ve sosyal kriterlerini dikkate alarak değerlendirme sürecini başlattı.

KYK BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçmiş yılların takvimlerine bakıldığında, KYK burs sonuçlarının genellikle Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı biliniyor. Bu nedenle sonuçların Kasım 2025’in üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden “KYK Burs / Öğrenim Kredisi Sonuç Sorgulama” ekranına girerek TC kimlik numaralarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçların ardından taahhütname onayını yine e-Devlet üzerinden yapacak. Onay işlemini zamanında gerçekleştirmeyen öğrenciler, haklarını kaybedebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin süreci resmi kanallar üzerinden takip etmeleri ve sosyal medyada dolaşan sahte duyurulara itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.