2025 Kasım ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? Tatil planı yapan ve bir süre de olsa stresten uzaklaşmak isteyen veliler ara tatili iple çekiyor. Öte yandan öğrenciler de tatile çıkarak dinlenmek için gün sayıyor.

2025 KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN ARA TATİL YAPACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre ara tatil tarihleri şu şekilde:

Birinci dönem ara tatili: 10 Kasım 2025 Pazartesi başlayıp, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Ayrıca, yarıyıl (sömestr) tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecektir.