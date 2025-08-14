  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. 2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
Takip Et

2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın websitesinde açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.

Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıSon dakika... TCMB Başkanı Karahan Enflasyon Raporu'nu açıklıyorEkonomi

 

Japonya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planıJaponya'dan Çin'e karşı Bayraktar TB2 planıDünya

 

Eğitim
2025 DGS sonuçları açıklandı
2025 DGS sonuçları açıklandı
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
MEB'den özel okullara sıkı denetim talimatı: 81 ile yazı gönderildi
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
YKS'de tercih yapacaklara 'son gün' uyarısı
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya çağırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Meslek liseleri, geleceğin mesleklerinin kaynağı olacak
Meslek liseleri, geleceğin mesleklerinin kaynağı olacak