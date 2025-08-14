2025 LGS'de ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın websitesinde açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları erişime açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS kapsamında 8 Ağustos'ta açıklanan 1. nakil sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak.