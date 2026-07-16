2026 AGS ve ÖABT’nin giriş belgeleri erişime açıldı
Öğretmen adaylarının beklediği haber geldi: 2026 MEB-AGS sınav yerleri yayımlandı . ÖSYM'nin duyurusuyla AGS ve ÖABT oturumlarına ait giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım sürerken, adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM, 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek AGS'ye katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açtı. Adaylar, sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS ekranına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.
AGS ve ÖABT adaylarının sınav yerleri belli oldu
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarına başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
AGS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI