Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) başvuruları merakla bekleniyor. Peki 2026 BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? İşte güncel takvim ve merak ettiğiniz tüm detaylar...

2026 BİLSEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Güncel takvim ve detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) başvuruları merakla bekleniyor. Özellikle özel yetenekli öğrencilerin eğitimine destek amaçlı yapılan BİLSEM başvuruları için 2026 yılı takvimi henüz MEB tarafından resmi olarak açıklanmadı. 

Ancak geçmiş yılların verilerine göre, ön değerlendirme başvuruları genellikle kasım ayının son haftası ile aralık ayının ilk haftasında başlıyor. Bu nedenle 2026 BİLSEM başvurularının da yine aynı dönemlerde alınması bekleniyor. Peki BİLSEM başvuru tarihi ne zaman?

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, KİMLER BAŞVURABİLİR

Öte yandan açıklanmasının ardından adaylar, başvuru sonuçlarını e-Okul veya MEB’in resmi internet sitesinden takip edebilirler. Ayrıca, BİLSEM kayıtları ve sonuçlarıyla ilgili güncel duyurular sosyal medya ve haber siteleri üzerinden de sıklıkla paylaşılıyor, takip etmekte fayda var.

Eğer 2026 BİLSEM başvuru tarihleri açıklanmadıysa, kasım sonu ve aralık başını takip ederek MEB’den gelecek resmi duyuruları beklemeniz gerekiyor.

 

