2026 DGS sonuçları açıklandı: DGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Sınavda aldıkları puanı öğrenen adaylar, üniversitelerin lisans programları için tercih sürecine geçecek.

DGS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, “19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ve başvuru takvimi dikkatle takip edilirken, adaylar puanları ile başarı sıralamalarına göre lisans programları için tercih listelerini oluşturabilecek. DGS tercihlerinin başlayacağı tarih ise henüz açıklanmadı.