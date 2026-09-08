Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos- 3 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.