2026 DUS ne zaman? ÖSYM DUS sınav takvimi... Her şey değişti!

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre 2026-DUS sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Yılda yalnızca bir kez gerçekleştirilen bu sınav, adayların uzmanlık yolculuğundaki en önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor. Sınava katılmak isteyenlerin, başvuru dönemini yakından takip etmesi gerekiyor.

2026 DUS ne zaman?

2026-DUS başvuruları 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adayların, bu tarihler arasında başvuru işlemlerini tamamlaması büyük önem taşıyor. Düzenli başvuru dönemini kaçıranlar için ise sadece 1 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak. Geç başvurular kısa süreli ve sınırlı bir şekilde kabul edileceği için adayların bu tarihe özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Sınav sonrası en çok merak edilen başlık ise sonuçların açıklanacağı tarih. ÖSYM takvimine göre 2026-DUS sonuçları 26 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece sınava giren adaylar, yaklaşık üç hafta sonra puanlarını öğrenebilecek.

ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte, DUS hazırlığı yapan adaylar için tüm kritik tarihler netleşmiş durumda. Bu nedenle adayların resmi takvimi dikkate alarak çalışma programlarını oluşturması, sınav sürecini daha planlı ve verimli yönetmelerine katkı sağlayacaktır.