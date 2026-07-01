2026 KPSS lisans başvuruları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sürecine ilişkin kılavuz ve başvuru detaylarını açıkladı.

2026-KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans başvuru tarihleri belli oldu

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. DHBT sınavına katılacak adaylar ise başvurularını 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek

Adaylar, 1 Temmuz 2026 saat 10.30'dan itibaren başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Başvurular ayrıca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tüm adayların 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmasının zorunlu olduğu belirtildi. Diğer oturumlara katılım konusunda ise adayların tercih yapabileceği ifade edildi.