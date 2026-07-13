2026 KPSS Lisans başvurularında bugün son gün: Geç başvuru tarihleri de belli oldu

2026 KPSS Lisans sınavına başvurmak isteyen adaylar için süreç bugün tamamlanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre 1 Temmuz'da başlayan başvurular, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Başvurusunu henüz tamamlamayan adayların, işlemlerini belirtilen süre dolmadan gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ücretini yatırmayanın başvurusu geçersiz sayılacak

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabiliyor. Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin de başvuru süresi içinde yatırılması gerekiyor.

2026 KPSS Lisans Kılavuzu’na göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için başvuru ücreti 800 TL, Alan Bilgisi oturumlarında ise her bir oturum için 500 TL olarak uygulanıyor. Ücretini zamanında ödemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Adayların başvuru işlemlerinin yanı sıra sınav ücretini de süresi içinde yatırması gerekiyor.

13 Temmuz itibarıyla 2026 KPSS Lisans başvuru süresinin uzatıldığına ilişkin ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların işlemlerini gün bitmeden tamamlaması önem taşıyor.

KPSS başvurusunu kaçıranlara ikinci fırsat!

Başvuru süresini kaçıran adaylar için ÖSYM takviminde 22-23 Temmuz 2026 tarihleri geç başvuru günü olarak yer alıyor. Geç başvurularda ÖSYM’nin belirlediği kurallar uygulanacak ve sınav ücreti artırımlı tahsil edilecek.

Geç başvuru günleri 22-23 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Sınav takvimine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026’da, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026’da yapılacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026’da uygulanacak. KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim 2026’da açıklanması planlanıyor.