2026 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? Ortaöğretim KPSS sınav giriş belgesi (ais.osym.gov.tr) konusu ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesinde araştırılıyor. Sınava katılacak adayların yakından takip ettiği süreç sona ermek üzere. Adaylar 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde sınav giriş belgelerini sorunsuz bir şekilde temin etmek için mesai harcıyor. Sınav giriş belgesinin nasıl çıkarılacağı ve nasıl temin edileceğine dair detayları ise haberimizde derledik…

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların sınava girebilmeleri için "Sınav Giriş Belgesi" zorunludur. Adaylar, belgelerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden kolayca edinebilir.

Belgeyi çıkarmak için öncelikle ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılması gerekmektedir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresiyle ya da e-Devlet kapısı üzerinden güvenli bir şekilde erişim sağlanabilir. Ana sayfada yer alan "Sınavlarım" veya "Başvurularım" sekmesinden ilgili KPSS Ortaöğretim sınavı seçilerek "Sınava Giriş Belgesi Yazdır" butonuna tıklanmalıdır.

Adayların, belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını alırken üzerindeki fotoğrafın ve bilgilerin net görünmesine dikkat etmesi şarttır. Sınav günü bu belgenin geçerli kimlik kartıyla birlikte bulundurulması zorunludur.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ (AİS.OSYM.GOV.TR)

Ortaöğretim KPSS sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Adayların sınav giriş belgelerini sınav öncesinde edinerek sınav yerlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS sınav giriş belgesi için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanılabiliyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabiliyor. E-Devlet ile giriş seçeneği sunuluyorsa bu yöntem de tercih edilebiliyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın sayfasından sınav giriş belgesi görüntülenebiliyor. Belge, yazdırma seçeneğiyle çıktıya dönüştürülebiliyor. Adayların belgede yer alan sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri önem taşıyor.