2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

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Kamu kurumlarında çalışmayı hedefleyen lise mezunu adayların merakla beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde ÖSYM, sınava ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak sınava katılacak adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM’den sınav uyarısı

Adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Ekim 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Sınav günü sorun yaşanmaması için adayların bazı önemli kurallara uyması gerekiyor. Sınava gireceklerin, Sınava Giriş Belgesi’nin yanı sıra fotoğraflı ve geçerliliği bulunan kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurması zorunlu. Sınav saat 10.15’te başlayacak; saat 10.00’dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek.