2026 MEB AGS sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğretmen adaylarının heyecanla beklediği 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi platformları üzerinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapmak isteyen adayların katıldığı sınavlar, 26 Temmuz 2026'da 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. ÖSYM, sınav değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçları adayların kullanımına sundu.

Adaylar puanlarını ve sıralamalarını nasıl öğrenecek?

Adaylar, puanlarını ve branş bazındaki sıralamalarını ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesindeki sonuç ekranından veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Sorgulama işlemi için “2026-MEB-AGS” sekmesine girilmesi ve T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

Öğretmen adaylarının gözü tercih takviminde

2026-MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı tercih sürecini beklemeye başladı. Tercih takviminin ise henüz açıklanmadığı belirtildi.