2026 okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 dönemi okullar ne zaman kapanıyor? soruları gündemde. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler bu tarihlere göre tatil planlaması yapıyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait takvim, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Buna göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline girecek.

Takvime göre birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma gününe kadar sürecek. 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayan sömestr (yarıyıl) tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erdikten sonra ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem boyunca eğitim-öğretim süreci 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Ara tatiller de takvimde yer alıyor. Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Veliler, öğrenciler ve eğitim çalışanları için planlama açısından dönemin ne zaman kapanacağı kritik bir bilgi. Başından itibaren tatil hazırlıkları ve yaz dönemi organizasyonları bu tarih göz önünde bulundurularak yapılabilecek. MEB takvimiyle, 2025-2026 döneminin kapanışının netleşmesiyle birlikte eğitim camiası için yıl sonu planlarının çerçevesi çizilmiş oldu.

Çocukları okula başlayan ebeveynler, tatillerini planlamak için birinci dönem ara tatil, sömestr (yarıyıl) ve ikinci dönem ara tatil günleri ile okulların kapanacağı günleri merak ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi genelgesine göre 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayan birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 16 Ocak 2026 Cuma başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.

2026 Yılı Resmi Tatil Gün ve Haftaları

2026 Ramazan Bayramı Tatili Ne Zaman?

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman?

26 Mayıs 2026 Salı arife

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 Yılı Resmi Tatil Günleri

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı;