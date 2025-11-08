2026 sınav takvimi! LGS, AÖO-AÖL-AÖİHL, MAÖL/1 ve İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

MEB 2026 sınav takvimi açıklandı! Açık Öğretim Lisesi (AÖL), LGS ve bursluluk sınavı (İOKBS) tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Böylelikle LGS 14 Haziran 2026’da, bursluluk sınavı ise 26 Nisan 2026’da yapılacak. AÖL ve açık öğretim ortaokulu sınav tarihleri de MEB tarafından yayımlanan takvimle netlik kazandı. İşte 2026 MEB sınav takvimi ve detaylar…

2026 sınav takvimi!

MEB 2026 sınav takvimi belli oldu! LGS, İOKBS (bursluluk sınavı) ve Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS 14 Haziran 2026’da, bursluluk sınavı ise 26 Nisan 2026’da yapılacak. İşte 2026 yılına ait güncel MEB sınav takvimi ve sınav tarihleri…

LGS 2026 ne zaman?

Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, gerçekleşecek.

İOKBS bursluluk sınavı tarihleri

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

Açık öğretin sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı 18-19 Temmuz 2026'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı ise 19-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

Ortak sınavlar ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak. 2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.

Görevde yükselme sınavları tarihleri

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 30 Kasım'da, MEB Görevde Yükselme Sınavı 7 Şubat'ta, Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı 8 Şubat'ta yapılacak.