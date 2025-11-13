2026 üniversite sınavı tarihleri; YKS başvuruları ne zaman alınacak?

Üniversiteye girmek isteyen bütün adaylar için hassas bir adım olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ÖSYM tarafından yapılıyor. Merkezî yerleştirme yapılan programlara ya da hususi kabiliyet sınavı ile öğrenci alan bölümlere yerleşmek isteyen öğrencilerin YKS’ye girmesi zorunlu. Her sene ÖSYM takvimi çerçevesinde duyurulan sınav tarihleri, lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS başvuruları hangi tarihlerde alınacak? İşte 2026 YKS ile ilgili tüm ayrıntılar...

2026 üniversite sınavı tarihleri

Üniversite sınav tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönem 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurular 6 Şubat 2025 - 13 Mart 2025 tarihinde alındı.

2026 YKS tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanacak takvim kapsamında belli olacak.

YKS başvuruları ne zaman alınacak?

2026-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

- 2025-2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

- Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

- Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

- Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar