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2026 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı: Tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını ve tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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2026 YKS kontenjan kılavuzu yayımlandı: Tercih tarihleri belli oldu
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ​​​​​​​2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayımlandığını, tercihlerin 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıymetli gençler, 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte uzman desteği almayı ihmal etmeyin. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."