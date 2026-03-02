2026 YKS’ye katılacak adaylar için başvuru süreci bugün bitiyor

2026 YKS’ye girecek milyonlarca aday için başvuru süresi devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin takvimine göre, 6 Şubat 2026 Cuma günü başlayan üniversite sınavı başvuruları, bugün gece saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra başvuru ekranı kapanacak; ancak geç başvuru dönemi 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında açılacak.

YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını bireysel olarak YKS başvuru ekranı (ÖSYM-AİS) üzerinden veya ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yapan adaylar, başvurularını gerçekleştirebiliyor.

2026 YKS ücreti

Bu yıl gerçekleştirilecek üniversite sınavının her bir oturumu için adaylar, 700 liralık bir ücret ödeyecek. Öğrenciler, sınav ücretini 3 Mart 2026’a kadar bankalar aracılığıyla ya da ÖSYM’nin AİS sistemindeki “Ödemeler” bölümünden kredi/banka kartıyla yatırabiliyorlar. TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyenler toplamda daha yüksek ücret ödeyecek şekilde seçim yapabiliyor.

TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman?

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar sabahı

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar öğleden sonra

Bu üç oturum, YKS kapsamında sınav takvimine göre uygulanacak.

ÖSYM tarafından duyurulan tarihe göre; YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.