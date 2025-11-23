23 Kasım 2025 (bugün) ne sınavı var? 23 Kasım 2025 hangi sınav var? Okul bölgelerinde sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşların bu hafta sonu (22-23 Kasım 2025) hangi önemli sınavların yapıldığını merak etmesine neden oldu. Özellikle büyükşehirlerde, sınav giriş çıkış saatlerinde oluşacak kalabalık nedeniyle sürücülerin ve toplu taşıma kullanıcılarının dikkatli olması gerekiyor.

23 KASIM 2025 (BUGÜN) NE SINAVI VAR?

ATA AÖF vize sınav oturumları 22-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. ALES/3 ise 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

2025‑Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sınavı, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te başlayacak.

Adaylar sınav binalarına saat 10:00’dan sonra kesinlikle alınmayacak.

Sınav süresi ise toplam 150 dakika olarak belirlendi; yani yaklaşık olarak saat 12:45 civarında sona erecek. Bu kapsamda adaylara, sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri ve sınav gününde belirtilen saatte bina girişlerini tamamlamaları yönünde çağrı yapılıyor.

2025‑Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılacak.

Ek olarak, aynı gün itibarıyla diğer büyük merkezi sınav takvimi içinde başka sınav yapılacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor; fakat özellikle ALES/3 için resmi takvimde yer aldığı açık.