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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 25 bin öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 25 bin öğretmen ataması yapılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. 

Öğretmen atamasıyla ilgili Erdoğan "10 bini Milli Eğitim Akademesine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini bugün gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız kapsamlı bilgilendirmeyi önümüzdeki dönemlerde yapacak." ifadelerini kullandı.

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