30 Aralık 2025 okullar tatil mi? İstanbul, Erzincan, Elazığ, Bolu, Ankara, Gaziantep bugün okullar tatil mi? soruları araştırılıyor. Öğrenciler ile velileri okulların tatil kararına ilişkin valilikler tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

30 ARALIK 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

Evet. 30 Aralık 2025 tarihinde bazı illerde okullar hatta özel durumlu olan kamu personeli de izinli sayıldı. Konuya ilişkin ilgili illerin valilikleri açıklamalarda bulundu.

30 Aralık 2025 Salı günü, Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve buzlanma nedeniyle 25'ten fazla il ve çok sayıda ilçede eğitime ara verildi.

Aşağıdaki illerin tamamında (merkez ve tüm ilçeler) resmi ve özel tüm okullar 1 gün süreyle tatil edilmiştir:

Van, Mardin, Batman, Hakkari, Ağrı, Bingöl, Bolu, Karabük, Kırşehir, Siirt, Zonguldak, Şanlıurfa.

Elazığ ve Bitlis’te ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün (30-31 Aralık) ara verildiği duyuruldu.

İSTANBUL, ERZİNCAN, ELAZIĞ, BOLU, ANKARA, GAZİANTEP BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bazı illerde ise tatil kararı sadece belirli ilçeleri veya taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsıyor.

Düzce: Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde tüm okullar; Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Gölyaka'da ise sadece taşımalı eğitim tatil.

Artvin: Şavşat ilçesinin tamamında; Merkez, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde ise karara bağlı olarak eğitime ara verildi.

Sinop: Türkeli ilçesinde tüm okullar; Ayancık, Erfelek, Gerze, Boyabat ve Dikmen'de taşımalı eğitim durduruldu.

Çankırı: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde tüm okullar; Korgun ve Ilgaz'da ise taşımalı eğitim tatil.

Tunceli: Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu: İnebolu, Cide ve Çatalzeytin'in belirli bölgelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Şırnak: Merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde okullar tatil edildi.

NOT: Güncel kararlar ve detaylar için ilgili şehrin valiliklerinin açıklamasını takip etmelisiniz.