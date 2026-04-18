70 yıllık eğitim işbirliğinde kritik adım: İstanbul Erkek Lisesi’nde “küçülme” kararı

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde Almanca eğitim veren bölümün küçültülmesine yönelik karar tartışma yarattı.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’un (FAZ) haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı, gelecek öğretim yılından itibaren Almanca hazırlık sınıfı sayısını 5’ten 2’ye indirme kararı aldı. Kararın Alman tarafıyla resmi istişare yapılmadan alındığı belirtildi.

Yaklaşık 70 yıldır süren Alman-Türk eğitim işbirliğinin sembol kurumlarından biri olarak gösterilen okulda, söz konusu düzenlemenin uzun vadede mezun sayısını ciddi şekilde azaltabileceği ifade ediliyor. Mevcut durumda her sınıf düzeyinde yaklaşık 150 öğrenci mezun olurken, bu sayının 60’a kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Haberde, Almanya’nın okulda görev yapan 34 öğretmeni finanse ettiği ve bu öğretmenlerin fizik, matematik, biyoloji ve kimya dahil birçok derste aktif rol aldığı vurgulandı. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin önemli bir kısmının İngilizce bölüme yönlendirilmesi ve yalnızca Türk diploması almasının gündeme gelebileceği aktarıldı.

Beyin göçü tartışması

Haberde dikkat çekilen bir diğer başlık ise mezunların yurtdışına yönelimi oldu. Son yıllarda mezunların yüzde 90’dan fazlasının Almanya ve İsviçre’de üniversite eğitimi aldığı ve büyük bölümünün Türkiye’ye geri dönmediği belirtildi.

2024 yılında mezun olan 155 öğrenciden 146’sının yurtdışında eğitim tercih etmesi, bu eğilimin en somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

Üst düzey mezunları var

1882 yılında inşa edilen tarihi binada eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi, Türkiye’nin en seçkin liseleri arasında yer alıyor. Okula yalnızca ülke genelinde yapılan sınavda en yüksek puanları alan öğrenciler kabul ediliyor.

Okulun mezunları arasında eski başbakanlar Mesut Yılmaz, Necmettin Erbakan ve Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra çok sayıda merkez bankası yöneticisi, iş insanı ve akademisyen bulunuyor. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren birçok Alman şirketinde yönetim kadrolarında bu okul mezunlarının yer aldığı ifade ediliyor.

Almanya’da açılacak Türk okulları

Haberde, kararın yalnızca eğitim politikasıyla sınırlı olmadığı, daha geniş bir siyasi ve diplomatik çerçevede değerlendirilmesi gerektiği yorumu yer aldı.

Türkiye’nin son yıllarda eğitim sisteminde değişikliklerle yabancı okullara yönelik düzenlemelerin de sıkılaştığı belirtildi.

Öte yandan Ankara’nın Almanya’da Türk okulları açma planı kapsamında Berlin, Frankfurt ve Köln’de yeni projeler üzerinde çalıştığı, bu konunun iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde önemli bir başlık olduğu kaydedildi.

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki gelişmenin de bu görüşmelerde bir başlık olarak kullanılabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Karara tepkiler de geldi

Karara yönelik tepkiler de gündeme geldi. Almanya’daki mezun ağının 1.700’den fazla üyeye sahip olduğu belirtilirken, okulun korunması için Almanya Dışişleri Bakanlığına 1.000’den fazla imzalı dilekçe sunulduğu aktarıldı.

Eski okul yöneticilerinden Michael Schopp, sınıf azaltma kararını “okulun kalbine yönelik bir müdahale” olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye’den bu yönde resmi bir bildirim almadıklarını açıkladı.

Okul, taciz ve şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti

Kasım 2025’te okulda yatılı öğrenciler arasında şiddet olayı yaşandığı gündeme gelmişti.

Olayların ardından müdür ve dört yardımcısının görev yerlerinin değiştirilirken, iki öğrencinin okuldan atıldığı, 11 öğrencinin başka okullara gönderildiği ve 7 öğrencinin geçici uzaklaştırma aldığı belirtildi. Ayrıca mezun derneğinden de iki kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.