Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

23-24 Aralık'ta yapılan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre sınav sonuçlarının hangi gün açıklanacağı belli oldu. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 24 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Sınav sonuçları aolweb.gow.tr web adresinden yayımlanacak. Sınav sonuçlarının öğrenmek isteyen öğrenciler bu adresten T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilirler.