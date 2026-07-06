  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. AK Parti'nin torba teklifinde özel okullarda öğretmen alımında yeni düzenleme
Takip Et

AK Parti'nin torba teklifinde özel okullarda öğretmen alımında yeni düzenleme

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan yeni torba kanun teklifi, özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin yeni bir düzenleme içeriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AK Parti'nin torba teklifinde özel okullarda öğretmen alımında yeni düzenleme
Takip Et

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba kanun teklifiyle, özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmenler için önemli bir değişiklik öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında devlet okullarında öğretmen adayları için getirilen Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi şartı, özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenler için uygulanmayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ilgilendiren yeni düzenlemeyle, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan ve pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel okullarda görev yapabilecek.

Özel okullarda ihlallere daha sıkı yaptırım dönemi

Düzenleme kapsamında özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlarda da önemli değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, kurumlarda mevzuata aykırı ihlallerin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak.

Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmiş fiiller yeni sistem kapsamında değerlendirilerek yaptırım süreçlerinde esas alınacak.

Akkök Holding, SAP ve Aktek'ten geleceğin teknoloji liderlerine yatırımAkkök Holding, SAP ve Aktek'ten geleceğin teknoloji liderlerine yatırımŞirket Haberleri

 

Ekim Turizm halka arzında 4,9 milyar TL'lik satış gerçekleştiEkim Turizm halka arzında 4,9 milyar TL'lik satış gerçekleştiBorsa Haberleri

 