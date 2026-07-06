AK Parti'nin torba teklifinde özel okullarda öğretmen alımında yeni düzenleme

AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba kanun teklifiyle, özel öğretim kurumlarında görev alacak öğretmenler için önemli bir değişiklik öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması halinde, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında devlet okullarında öğretmen adayları için getirilen Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi şartı, özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmenler için uygulanmayacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaklaşık 33 bin özel öğretim kurumunu ilgilendiren yeni düzenlemeyle, Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik alanlarından mezun olan ve pedagojik formasyon ya da öğretmenlik meslek bilgisi yeterliliğine sahip kişiler, Akademi eğitimini almadan özel okullarda görev yapabilecek.

Özel okullarda ihlallere daha sıkı yaptırım dönemi

Düzenleme kapsamında özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari yaptırımlarda da önemli değişiklikler öngörülüyor. Buna göre, kurumlarda mevzuata aykırı ihlallerin niteliğine göre 4 ve 5 yıllık tekerrür süreleri uygulanacak.

Tekerrür sürelerinin hesaplanmasında, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce işlenen ihlaller de dikkate alınacak. Böylece geçmiş fiiller yeni sistem kapsamında değerlendirilerek yaptırım süreçlerinde esas alınacak.