AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarını 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi. 81 il ve KKTC dahil olmak üzere toplam 130 sınav merkezinde yapılan sınavlarda, her ders için 20 soru soruldu ve öğrencilere 30 dakika süre tanındı. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere üç oturumda yapılan sınavların ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AUZEF sınavlarında ara sınav notunun başarı notuna etkisi yüzde 30, bitirme veya telafi sınavının etkisi ise yüzde 70 olarak hesaplanıyor. Ayrıca dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Öğrenciler, “AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?” ve “Soru-cevaplar yayımlandı mı?” sorularının yanıtını araştırıyor.

AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınavlarına ait soru ve yanıt setlerinin önümüzdeki hafta içinde kamuoyuyla paylaşılması ve buna bağlı itiraz döneminin sonlanması öngörülüyor. Nihai sonuçlar, bu itirazların değerlendirilmesi ve gerekli incelemelerin tamamlanmasını takiben ilan edilecek; kesin açıklanma tarihleri ise henüz netleşmiş değil.

2025 AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı?

Hayır henüz soru ve cevaplar yayınlanmadı.

08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavın(vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.